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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم الاحد

تعرضت البلاد لموجة شديدة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ولذلك يتابع المواطن بشكل مستمر أي تغير في درجات الحرارة، ونرصد لكم من خلال هذا الموضوع موعد انتهاء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد.

حالة الطقس اليوم 

حالة الطقس اليوم الأحد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الأحد،  طقسا مشمسا معتدلا صباحا، وحارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة، مشمسا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدلا على باقي أنحاء البلاد.

تحذير هيئة الارصاد الجوية

ولكنها حذرت من ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس، بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

الشبورة 

 

وقالت الأرصاد في بيانها اليومي: تتركز شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

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حركة الملاحة

رصدت خرائط الأقمار الصناعية حركة الملاحة البحرية بالنسبة للبحر المتوسط مؤكدة أنها خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه  0,5:1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية..

وبالنسبة للبحر الأحمر، فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 : 1,5 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة الأحد  

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى  34

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
 

حالة الطقس اليوم 


درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23  والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

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