الشوباشي: ثورة 30 يونيو منحتنا الأمل والحياة والمستقبل.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن ثورة يونيو منحتنا الأمل والحياة والمستقبل ، متابعة : " عقبال مليون سنة ومصر في تقدم وازدهار " .

وتابعت " الشوباشي " ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " : أن الدولة المصرية تبذل جهودا في المشروعات القومية لم يسبق لها مثيل لمدة نصف قرن مضى ، مردفة : " الدولة بقت توصل للبيوت عشان تعالج الناس وبقينا في حالة لم يسبق لها مثيل " .

وأضافت : الأمان الصحي والتأمين الصحي الشامل انساني وجميل ، ولما كان عندي تأمين مخوفتش عشان عارفة أني هقدر اتعالج .

وتابعت ، أن مؤامرة حكم الأخوان كان تستهدف الوطن العربي كله ، لأنهم ليسوا صادقين ، واستغلوا حب الشعب المصري للتدين .