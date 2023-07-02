جو حار ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة في الحو هي من تجعلنا نشعر بأرتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر الفضائية المصرية"، أن متوسط درجات الحرارة هذا الإسبوع ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، مؤكدة أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة خلال هذا الٍإسبوع، لذا لا بد من تجنب الابتعاد عن أشعة الشمس بشكل مباشر، مع شرب السوائل بكثرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، يجعلنا نشعر بأرتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء ستكون حارة على محافظات الوجة البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات الوجه القبلي وجنوب الصعيد.

الطرق القريبة من المسطحات المائية

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك تكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والقريبة من المزروعات.



