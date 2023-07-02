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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب ثانوية الدقهلية.. امتحان الفيزياء صعب والتاريخ سهل

طالبات ثانوية بالدقهلية
طالبات ثانوية بالدقهلية

أكد طلاب  وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية  ان امتحان الفيزياء للقسم العلمى  كانت به أسئلة صعبة فيما كان امتحان التاريخ للقسم الادبى سهلا.


وانهارت طالبات القسم العلمى ما بين إغماء وبكاء نظرا لشدة صعوبة عددا من الاسئلة.


وصرح ناصر  شعبان وكيل وزارة بالدقهلية  ان تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة ومراجعة كافة  اللجان والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانويه العامة لاستقبال ٥٣ الف ٤١٤ طالب وطالبة    (علمى علوم ٣١٦٨٨ وعلى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالب وطالبة  وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨  والدبلومه الأمريكية ٣٤٤)
بإجمالى  اللجان ١٥١ لجنه امتحانية  ( ١٤٧ لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة)  
وأشار  شعبان ان تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.


كما أكد  وكيل الوزارة على توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.


وصرح أن تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.
 

الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة طلاب وطالبات الثانوية العامة وكيل وزارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لدقهلية غرفة العمليات المركزية

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