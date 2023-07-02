رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

أعلنت مجموعة قنوات cbc تحويل المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج هي وبس، على شاشة قناة (سي بي سي) سفرة للتحقيق على خلفية منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير، "تويتر".

cbc

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

وجاء في بيان قناة (سي بي سي): تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات.

كانت الشربيني قالت عبر حسابها الرسمي: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

الجدير بالذكر، حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامي المعد من قبل نقابتهم.

ونصت المادة (23) من اللائحة، على أنه تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني، ميثاق الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة الأكواد أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الإنذار، أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

تغريدة رضوى الشربيني

قرارات الإحالة والمنع والوقف

وجاء من ضمن العقوبات منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة وحجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة، وحجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذى يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.

كان المجلس الأعلى للإعلام نشر الوصاية الأخلاقية والمهنية إلى نصوص مكتوبة وهو ما تم تعريفه بــ “المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة؛ حيث طالب المجلس الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وكذلك القنوات الفضائية بتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية التي يراها المجلس عند تناول القضايا والأخبار.

وأصدر الأعلى للإعلام قرارات بوقف العديد من البرامج وإحالة مقدميها إلى نقابتهم، إما بسبب مخالفة الكود الأخلاقي أو لاعتبارات الأمن القومي.

وتحت طائلة الكود الأخلاقي أوقف المجلس اعلى للإعلام بث عدة برامج تلفزيونية وأحال مقدميها إلى التحقيق في نقابتهم.

نقيب الإعلاميين

رصد التجاوزات الاعلامية

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن نقابة الإعلاميين لها الحق وفقا للقانون أن تعاقب أي شخص يمارس النشاط الإعلامي في الشُعب إذا كان في الإعداد والتقديم والإخراج والتحضير بالمنع من الظهور والإحالة للتحقيق.

وأوضح سعدة ـ أن النقابة لها الحق أيضا في إيقاف العضو المخالف عن العمل، لأن النقابة هي التي تمنح العضويات لتراخيص العمل سواء كانت عضوية أو تصريح، فهي التي يخولها القانون الحق أن تمنع، وبالتالي المعيار الرئيسي للحكم على الأداء المهني يكون ميثاق الشرف الإعلامي.

وأشار إلى أن الميثاق تم نشره في الجريدة الرسمية في عام 2018، ويتم تطبيقه من حينها، بجانب أيضا المرصد الإعلامي الذي يقوم برصد الأداء الإعلامي لكل الإعلاميين عبر الوسائل الإعلامية إذا كانت مرئية او مسموعة.

واضاف: "هذا هو دور نقابة الإعلاميين وحقها في وقف أي تجاوزات تحدث على القنوات الفضائية، بجانب دور المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين وصلاحيات كل واحد في إصدار تحذير وعقاب".