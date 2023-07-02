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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

أثار خبر تحويل رضوى الشربيني  للتحقيق جدلا كبيرا على السوشيال ميديا .

وتداول الكثير الخبر بعد أن أعلنت مجموعة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوى الشربيني ، مقدمة برنامج «هي وبس»، على شاشة قناة سي بي سي سفرة للتحقيق وذلك على خلفية تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير، «تويتر». 

وكانت رضوى الشربيني ، كتبت  عبر حسابها الرسمي: «مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه».

سبب تحويلها للتحقيق.. رضوى الشربيني تحذف بوست الخروف

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. هل إهانة الرجل جريمة يعاقب عليها القانون؟

 

وانهالت التعليقات عليها بشكل كبير ولكن اعتبره البعض أنه إهانة للرجل 

هل إهانة الرجل جريمة يعاقب عليها القانون؟

أعلنت إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات . 

أما من الناحية القانونية فيجيب صدى البلد على سؤال :" هل تعد إهانة الرجل جريمة يعاقب عليها القانون"، والإجابة أنها بالفعل جريمة حيث نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

 

 

وكانت رضوى الشربيني كتبت عبر صفحتها الرسمية: “ مش عارفة ليه البنات مبتحبش لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”.

 

 

رضوي الشربيني البنات الخروف cbc سي بي سي سفرة

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