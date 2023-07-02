بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أثار خبر تحويل الإعلامية رضوي الشربيني للتحقيق جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وهو ما جعلها سبب تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.





اعتادت الاعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها، ودفع الجمهور يتداول لها صور بفستان فوشيا ضيق كشف عن عملية نحت كما وصفها الجمهور.





وتتميز رضوى الشربينى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد رضوى الشربينى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وكتبت رضوي منشور في عيد الأضحى بصورة لها من برنامجها وقالت مش فاهمه ليه البنات مش بتحب تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه وأثار المنشور جدلا كبيرا.

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