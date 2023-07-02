حقيقة إعلان مزيل العرق على مسجد الصديق بشيراتون.. الأوقاف تكشف التفاصيل

كشف مصدر بوزارة الأوقاف تفاصيل واقعة الإعلان الذي تم وضعه على مسجد الصديق بمنطقة الشيراتون بالقاهرة، مؤكدا أن الإعلان تم وضعه على حائط الجمعية الملحقة بالمسجد والتي تتبع وزارة التضامن.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الإعلان لم يعلق على حوائط المسجد كما أشاع البعض، مؤكدا أن وزارة التضامن أصدرت تكليفا فوريا بإزالة الإعلان من حائط الجمعية.

وأوضح المصدر، أن المساجد ليس لها أي دور آخر سوى الدعوة إلى الوسطية ومحاربة التطرف والتشدد وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خاصة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر تعليمات مشددة في وقت سابق بعدم إقحام المساجد في أي دعاية إعلانية أو انتخابية نهائيا.