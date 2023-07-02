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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

وفاة آخر سقا في مصر..شاهد
وفاة آخر سقا في مصر..شاهد آخر لايف له

أعلن رجب عبد الحميد بكر، وفاة والده آخر سقا في مصر داخل منزله في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، السبت 1 يوليو، عن عمر ناهز 73 عاما. 

 

وأضاف ابن آخر سقا في مصر أنه تم أداء صلاة الجنازة على والده عبد الحميد بكر ودفنه بمحل ولادته في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتلقي العزاء داخل المنزل. 

 

آخر أمنياته 

وقال المصور محمد الوراني، صاحب الظهور الأول للعم عبد الحميد بكر من خلال جلسة تصوير في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة لموقع “صدى البلد” إن آخر أمنية لآخر سقا في مصر “أداء رحلة الحج” لكنه توفي قبل تحققها على أرض الواقع علما بأنه أدي رحلة العمرة قبل عامين. 

 

من هو آخر سقا في مصر؟ 

عبد الحميد بكر آخر سقا في مصر كان أبا لـ 7 أولاد، 4 ذكور و 3 بنات، احداهن من ذوي الهمم. 

عمل عبد الحميد بكر بسقيا الناس لأكثر من 50 عاما في الكثير من رحاب آل البيت والأولياء الصالحين بمحافظات الجمهورية المختلفة. 

 

اشتهر عبد الحميد بكر بوجه البشوش وجلبابه الأخضر الجميل  راويا عطش الناس بقربته التي يحمل فيها الماء البارد المضاف له القليل من ماء الورد على الجانب الأيسر من وسط جسده، حاملا على الجانب الأيمن شنطة بها احتياجاته وعدد من الأكواب الفضية التي تساعده في مهنته التي تطوع بها لخدمة عباد الله منذ شبابه لا يمنعه في ذلك أي شيء.

 

اشتهر عبد الحميد بكر آخر سقا في مصر بجملة: « نحن قوم لا نطلب ولا نرفض» موضحا في آخر لايف له مع موقع صدى البلد: “هذا مثل صندوق ماء مجاني بجوار ثلاجة خاصة، إذا أخذ منها الشخص بدون مقابل فلا بأس، وإن ترك مقابلا فهذا خير وبركة، لكننا لا نطالبه بشيء ابدا، فلساني أخرس ويدي مقطوعة عن طلب المقابل مثل أجدادي”. 

 

وعن سبب دخلوه المهنة، أوضح آخر سقا في مصر في  آخر لايف له: “بكيت لوالدي علشان أشيل القربة لسقيا الناس، منوها “أحب القربة بشكل كبير منذ أن كان في السادسة عشر من عمره وارثا إياها “أب عن جد” اكتسبها منذ رجوعه من رحلة العمرة”. 

 آخر سقا في مصر عبد الحميد بكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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