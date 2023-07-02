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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنورة والنوبة في احتفالات ثقافة الأقصر بثورة 30 يونيو

صدى البلد

شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، السبت، ثاني أيام احتفالات فرع ثقافة الأقصر، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق حيث قدمت الفرقة رقصات استعراضية متنوعة منها "النوبة، التنورة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر القومية للآلات الشعبية وقدمت العديد من أغاني الفلكلور منها أغنية "مدح النبي، عجبي عليك يازمان، على حسب وداب قلبي" غناء الريس قرشي، ونفذت ورشة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة التشكيلية نجلاء هارون.

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فعاليات الاحتفال ينظمها الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي وتستمر حتى الثالث من يوليو ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثورة 30 يونيو جنوب الصعيد

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