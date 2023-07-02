التنورة والنوبة في احتفالات ثقافة الأقصر بثورة 30 يونيو

شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، السبت، ثاني أيام احتفالات فرع ثقافة الأقصر، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق حيث قدمت الفرقة رقصات استعراضية متنوعة منها "النوبة، التنورة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر القومية للآلات الشعبية وقدمت العديد من أغاني الفلكلور منها أغنية "مدح النبي، عجبي عليك يازمان، على حسب وداب قلبي" غناء الريس قرشي، ونفذت ورشة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة التشكيلية نجلاء هارون.

فعاليات الاحتفال ينظمها الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي وتستمر حتى الثالث من يوليو ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.