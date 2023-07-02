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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتطوير المهارات.. مركز اللغات بآداب حلوان يعلن عن برامج تدريبية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان ، فتح باب الحجز للعديد من البرامج التدريبية باللغات المختلفة لكافة طلاب الجامعة خلال شهر يوليو الجاري . 

وصرحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذه البرامج التدريبية   تأتي إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وتابعت أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر الاستاذ الدكتور عصام محمود.

 

وتحرص جامعة حلوان علي  توفير هذه الدورات التدريبية بما يسهم فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

الآداب جامعة حلوان البرامج التدريبية بكلية الآداب جامعة حلوان Jobs Education

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