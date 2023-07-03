الأنبا باسليوس يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء بـ طوه

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في الصلاة الأب داود رياض، والأب فيلوباتير جاد، راعيا الكنيسة. وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الغفران هو العلامة الحقيقية للمسيحي".

من ناحية أخرى، افتتح صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ملتقى المدارس الكاثوليكية، في نسخته الأولى، وذلك ببيت الوادي، بوادي النطرون.

بدأ أمس بالجلسة الافتتاحية، حيث تم الترحيب بغبطة أبينا البطريرك، بحضور المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب روماني أمين، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وفي كلمته، تحدث صاحب الغبطة البطريرك حول "هوية المدارس الكاثوليكية"، قائلًا: نحن مدارس مسيحية كاثوليكية، مشيرًا إلى أهميتها في الكنيسة، والمجتمع، لما تقدمه من قيم أخلاقية، ودينية.

من جانبه، عدد الأب روماني امين في كلمته: الحلول، التي من خلالها يتم مسايرة التطور منها: الاهتمام بالقيم الدينية، التعددية، التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الالتفاف حول البيئة.

ودار الحوار بمشاركة فعالة من جميع الحاضرين، أعقبها ورشة عمل بعنوان "التغيير والتطوير بمنظور تربوي مسيحي"، ألقاها السيد نجيب خزام. واختتم اليوم بالتقاط الصورة التذكارية.

فيما صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا موسي الأسود بعزبة الحاوي التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٧ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وفي السياق ذاته دشن نيافته الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وأيضًا عمد نيافته ٣ أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "مسرة الله أن نرث الملكوت".

كذلك افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، نشاط الأجازة الصيفية لأبناء وبنات الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية).

يشمل النشاط كرنڤالات التربية الكنسية ومؤتمرات الشباب، وشارك فيه ٢٠٠٠ فتى وفتاة من أبناء المرحلة الإعدادية و ٣٠٠ من الشباب والشابات.

من ناحية أخرى، صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بمدينة الفيوم الجديدة، شارك نيافته صلوات القداس الذي تلاه نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وعدد كبير من آباء كهنة الفيوم وعدد من آباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وحضر للتهنئة عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.