قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تتقدم في أربع مناطق على خط المواجهة في شرق أوكرانيا وسط "قتال شرس".

وكتب ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “القتال العنيف يدور في كل مكان”، مضيفة أن “القوات الأوكرانية تتقدم أيضا في منطقة واحدة في الشرق ومنطقتين في الجنوب”.

وأضافت: “العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. كما يتقدم العدو في قطاع سفاتوف”.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن “القوات الأوكرانية تتقدم بنجاح جزئي على الجانب الجنوبي من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب أوكرانيا”.

وأضافت: “في الجنوب، واجهت القوات الأوكرانية مقاومة شديدة من العدو والتعدين عن بعد ونشر الاحتياطيات وكانت تتقدم بشكل تدريجي فقط”.

وتابعت: “إنهم يهيئون بإصرار ودون توقف الظروف لتحقيق تقدم سريع قدر الإمكان".