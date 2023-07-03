أخبار التعليم.. بعد وفاته بملابس الإحرام| دفن موجه دراسات اجتماعية بالبقيع… وجامعة حلوان تكشف نسب النجاح بمرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لتطوير المهارات.. مركز اللغات بآداب حلوان يعلن عن برامج تدريبية للطلاب

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان ، فتح باب الحجز للعديد من البرامج التدريبية باللغات المختلفة لكافة طلاب الجامعة خلال شهر يوليو الجاري .

تعليم الفيوم تنعى معلمة توفيت أثناء أداء فريضة الحج

تتقدم مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تحت قيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذة مها سيد أحمد معلم فصل إبتدائي بمدرسة بنين طبهار - إدارة أبشواي التعليمية، والتى وافتها المنية أثناء أداء مناسك الحج.

بعد وفاته بملابس الإحرام بالحرم المكي .. دفن موجه تعليم الفيوم بالبقيع

نعت الصفحة الإعلامية لإدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، وجيه عبد الحميد راضى موجه الدراسات الاجتماعية بالادارة، والذى وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج داخل الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية

حصاد جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2023‎

كشفت جامعة القاهرة حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال شهر يونيو للطلاب والعاملين بها والذي شمل علي :

جامعة حلوان تكشف نسب النجاح بمرحلة البكالريوس بكلية الحاسبات

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا الطلاب.