مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين شمالي الضفة الغربية

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع ٥ ضحايا و٢٧ مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.



وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /الاثنين/ رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وطالب بيان وزارة الخارجية، الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.