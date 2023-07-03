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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 5 شهداء وحوالي 27 جريحا بينهم 7 بحالة حرجة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال موقع (والا) العبري، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة نحو المدينة .

وأضاف الموقع أن الجنود موزعين على عدد من وحدات المستعربين والكوماندوز والهندسة والاستخبارات والشاباك والإنقاذ 669 والإدارة المدنية.

وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي جنين مخيم جنين جيش الاحتلال

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