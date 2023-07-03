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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مركز تنمية الموارد البشرية بالشرقية" ينفذ 17 دورة لـ4026 شخصا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء , وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد توسعة ورصف طريق الترعة المردومة داخل مدينة القنايات

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ) مشيراً إلى أن المركز خلال الـ 6 أشهر  الماضية قام بتنفيذ ١٧ دورة تدريبية لعدد ٤٠٢٦ متدربا.

البرامج المتخصصة الاحتياجات التدريبية الجهاز الإداري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التدريب والتطوير العاملين بالجهاز الإداري الشباب والفتيات الموارد البشرية

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