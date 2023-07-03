إسرائيل توجه رسائل تهديد إلى فصائل المقاومة الفلسطينية

بعثت دولة الاحتلال الإسرائيلي رسائل تهدد فيها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحذرهم من إطلاق صواريخ صوب إسرائيل بسبب العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي والعضو في الكابينيت السياسي – الأمني، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب نقلت تحذيرات شديدة جدا إلى غزة، بشأن ما سيحدث إذا انخرطوا في العدوان على جنين وأطلقوا صواريخ صوب إسرائيل.

وأضاف كاتس: "الوضع قد يتطور من جانب تنظيم كهذا أو ذاك. توجد تأثيرات خارجية على الحركتين ولذلك من الجائز أي يحدث أي شيء. ونحن نستعد لكافة الإمكانيات".

وأوضح: "نحن نعلم كيف سيكون رد فعلنا وهم يعلمون كيف سيكون رد الفعل. والاغتيالات مطروحة على الطاولة. وأي أحد يطلق (قذائف صاروخية من غزة)، سيكون قادة الحركتين هدفا للاغتيال".

من جانبها، قالت القناة السابعة العبرية إن إسرائيل تستعد لإطلاق صواريخ من غزة في أعقاب العمليات في جنين.

وقال مصدر أمني إن إسرائيل بعثت برسائل إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة تقول: "ابقوا بالخارج لأنكم لستم الهدف. إذا أطلقتوا النار سنرد بقسوة".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر نشر منظومة القبة الحديدية على حدود لبنان وقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من هناك.

وقالت صحيفة "معاريف" إن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع جنين ومخيمها.

وأضافت: "تم نشر بطاريات القبة الحديدية"، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يجري استعدادات لتصعيد واسع النطاق وهجمات فلسطينية على أهداف في الضفة الغربية.