وحشية | حزب الجيل يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية

أدان حزب الجيل الديمقراطى الإعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل حتى الآن، واصفاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بالوحشية والمنتهكة لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا حزب الجيل الديمقراطى المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسئولياته فى تنفيذ قراراته بحل الدولتين ومنع الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية والغاشمة وحماية الشعب الفلسطينى وحفظ أرواح ودماء أبنائه الذين يعانون معاناة شديدة من جرائم الجيش الإسرائيلي التى فاقت فى قسوتها جرائم النازية.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الدول العربية إلى عقد مؤتمر قمة عربية طارئ يوقف التطبيع مع العدو الإسرائيلي و يسحب مبادرة السلام العربية التى جعلتها إعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفضها لها، حبر على ورق.

وحيا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل صمود الشعب الفلسطينى الاسطورى فى مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وترساناتها المدعومة بأحدث الأسلحة الأمريكية .. وأشاد الشهابي ببطولات كتائب المقاومة الفلسطينية المستبسلة دفاعا عن مدينة جنين بالضفة الغربية والتى أصبحت رمزا للمقاومة الشعبية التى تقدم التضحيات دفاعاً عن أرضها المقدسة.