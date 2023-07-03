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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تستغيث بالصين من الديون الأمريكية

صدى البلد

أعلنت وزارة المال الصينية، اليوم الاثنين، أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ستزور بكين، يوم الخميس المقبل.

وأضافت الوزارة أن زيارة يلين ستمتد من 6 إلى 9 يوليو المقبل، وتأتي زيارة جانيت يلين، بعد أسابيع فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والتي قال الخبراء إنها فتحت نافذة أمام اشتباكات عملية بين الجانبين، كما تتزامن مع جهود أمريكا في محاولة تجنب الركود مع احتواء التضخم، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.


ومن جانبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "يلين ستناقش أهمية بلداننا باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم وكذلك إدارة علاقتنا بشكل مسؤول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام المشتركة، والعمل سويا لمواجهة التحديات العالمية".

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وتعليقا على زيارة يلين المرتقبة للصين، قال خبراء صينيون إن وزيرة الخزانة الأمريكية قد تتناول القضايا المالية بين البلدين خلال رحلتها إلى الصين، على خلفية تخفيف التوترات بين أمريكا والصين.


ويرى الخبير الاقتصادي الصيني المخضرم، تيان يون، في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الاثنين، أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو إقناع الصين بالامتناع عن تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وبدلا من ذلك زيادتها في الوقت المناسب، من أجل مساعدة أمريكا على معالجة قضايا التضخم لديها.

 

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