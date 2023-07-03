لينك وأوراق وطرق ‫التقديم للصف الأول الثانوي 2023 - 2024‬‎

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم بالصف الأول الثانوي لعام 2023 – 2024، من الناجحين بالشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني.
التقديم بالصف الأول الثانوي 2023 - 2024
ويقدم موقع صدي البلد، لينك واوراق وطرق التقديم للصف الاول الثانوي 2023 -2024، من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي الذي أتاحته الوزارة علي الانترنت، والتي بدأت المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣.
بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ .
خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي 2023 - 2024
- الدخول موقع التقديم الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التعليم.
- اضغط على تسجيل حساب
- اضغط علي تسجيل الدخول.
- استخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- ستظهر صفحة الملف الشخصي.
- الدخول إلى التنسيق
- الدخول إلى صفحة معلومات تنسيق تقديم الصف الأول الثانوي.
- الدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل:-
- التعليم العام
- التكنولوجيا التطبيقية
- التعليم الفني
- الضغط على زر إملاء الرغبات.
- اختيار الرغبات وترتيبها.
- الضغط على زر مراجعة الرغبات.
- يراجع الطالب رغباته لحفظها أو التعديل عليها.
- الضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل.
تنسيق الثانوية العامة 2023 - 2024
الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية 245 درجة
الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة
تقديم الصف الأول الثانوي خدمات 2023 - 2024
- الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية خدمات 205 درجة.
شروط التقديم الثانوية العامة 2023 - 2024
- لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
- سيتم قبول الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي حسب المربع السكنى.
- يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.
- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.
- سيتم قبول الطلاب حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023- 2024
- عدد ٥ صور للطالب ٤× ٦ مكتوب عليها الإسم
- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه
- شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣صور منها
- صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام
- ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة
- استمارة التقديم الإليكترونية و٣صور منها
- استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها
- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣صور منه
رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 - 2024
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت، رابط تقديم الصف الاول الثانوي، وجاء كالتالي:-
https://tansiksec.emis.gov.eg
و لن يتمكن الطالب من التعامل مع الرابط إلا من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الينك التالي:-
https://office365.emis.gov.eg