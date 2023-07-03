لينك وأوراق وطرق ‫التقديم للصف الأول الثانوي 2023 - 2024‬‎

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم بالصف الأول الثانوي لعام 2023 – 2024، من الناجحين بالشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني.

التقديم بالصف الأول الثانوي 2023 - 2024

ويقدم موقع صدي البلد، لينك واوراق وطرق ‫التقديم للصف الاول الثانوي 2023 -2024‬‎، من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي الذي أتاحته الوزارة علي الانترنت، والتي بدأت المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣.

بينما يبدأ التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي الفني اعتباراً من غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ .

الثانوية العامة

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي 2023 - 2024

الدخول موقع التقديم الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التعليم. اضغط على تسجيل حساب اضغط علي تسجيل الدخول. استخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ستظهر صفحة الملف الشخصي. الدخول إلى التنسيق الدخول إلى صفحة معلومات تنسيق تقديم الصف الأول الثانوي. الدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل:- التعليم العام التكنولوجيا التطبيقية التعليم الفني الضغط على زر إملاء الرغبات. اختيار الرغبات وترتيبها. الضغط على زر مراجعة الرغبات. يراجع الطالب رغباته لحفظها أو التعديل عليها. الضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل.

تنسيق الثانوية العامة 2023 - 2024

الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية 245 درجة

الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة



تقديم الصف الأول الثانوي خدمات 2023 - 2024



- الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية خدمات 205 درجة.



شروط التقديم الثانوية العامة 2023 - 2024

لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك. سيتم قبول الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي حسب المربع السكنى. يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة. لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة. سيتم قبول الطلاب حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023- 2024

عدد ٥ صور للطالب ٤× ٦ مكتوب عليها الإسم صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣صور منها صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة استمارة التقديم الإليكترونية و٣صور منها استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣صور منه

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 - 2024



أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت، رابط تقديم الصف الاول الثانوي، وجاء كالتالي:-

‏https://tansiksec.emis.gov.eg

و لن يتمكن الطالب من التعامل مع الرابط إلا من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الينك التالي:-

https://office365.emis.gov.eg