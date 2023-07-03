حلول سحرية.. الصحة توجه 6 نصائح مهمة للقضاء على البعوض

نشرت وزارة الصحة والسكان ، 6 نصائح لمنع توالد البعوض، في إطار منشوراتها التوعية المستمرة .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن إجراءات القضاء علي البعوض تتمثل في التالي :-



1- تغطيـة خزانـات الميـاه المنزليـة بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيا

2- استعـمـال الخزانـات البلاستيكية والتخلص من الخزانــات المعدنيـة المتهالكة.

3- التخلـص من القمامـة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها.

4- استخدام المبيدات الحشري المناسب في الحاويـــات الخارجية.

5- النظافة المستمـرة لميـاه حمامات السباحة وتغييرها باستـمـرار

6- التخلص الدوري من أي ميـاه راكـدة سواء داخل المنــازل أو خارجها



كثافة البعوض تزداد في فصل الصيف

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن كثافة البعوض تزداد في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا

ألوان أحذري ارتدائها لتحمي نفسك من لدغات البعوض

ألوان عليك التوقف عن إرتدائها سواء كنت تنزهين في أحدى الحدائق أو تستمتعين بتناول المشروبات في الهواء الطلق، فيمكن أن يعيق البعوض بعض أنشطتك الصيفية بسهولة، إلا أنه في المقابل هناك الكثير من الحيل التي قد تجعلك أقل جذبا للباعوض، وتعدج من بينها تجنب إرتداء بعض الألوان .

وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية قد تزدهر بعض الحشرات في الطقس الحار لتهاجم حديقتك أوغرفة نومك، فلا يبدو أن البعوض لديه فصيلة دم مفضلة ، بل أنه يفضّل بعض الألوان مقارنة بغيرها من الألوان .

يفضل البعوض المناطق المظلمة، وذلك يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة في المقابل الملابس البيضاء قد تبرد الجلد وذلك بطريقة تساعد في إبعاد الحشرات المزعجة.

في المقابل تميل الألوان الداكنة إلى الاحتفاظ بالحرارة، لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة تجعل مرتديها أقل جاذبية للبعوض.