تحرّك في الزمالك لـ تجديد عقد محمد صبحي

يستعد نادي الزمالك، لبدء مفاوضات التجديد لمحمد صبحي حارس مرمى الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد محمد صبحي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويرغب مسؤولو النادي في حسم ملف التجديد للحارس في الفترة الحالية.

وسيعقد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة مع صبحي في الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده.

يختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وضيف المقاولون غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.