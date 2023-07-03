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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبرزها وزن الجسم.. تعرف على أسباب النقرس

النقرس
النقرس

أوضحت هيئة الدواء المصرية أسباب الإصابة بمرض النقرس ـ وذلك في إطار منشوراتها التثقفية والتوعوية الخاصة بالصحة العامة والأدوية . 

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه حال وجود مستويات مرتفعة من «حمض اليوريك»  في الدم؛ تتراكم أملاح اليورات في المفاصل؛  الأمر الذي يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد والتورم المصاحبين لنوبات النقرس، ومن العوامل التي تزيد من احتمالية ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالجسم:​

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وأشارت هيئة الدواء المصرية إلي أن النظام الغذائي: ، النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، يرفع  من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس. ​

 النقرس و وزن الجسم ​

في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي؛ ينتج الجسم المزيد من حمض اليوريك، وتزداد صعوبة عمل الكلى في التخلص منه.​

حالات طبية معينة:​

تزيد أمراض وحالات معينة من مخاطر الإصابة بـ النقرس، وتشتمل على ارتفاع ضغط الدم، والحالات المزمنة، مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى.​

التاريخ العائلي مع النقرس: ​

تزداد احتمالية الإصابة بـ النقرس إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون به.​

عمر الشخص ونوعه: ​

تزداد الإصابة بـ النقرس بين الرجال؛ نظرًا لأن معدلات حمض اليوريك تكون أقل عند النساء. ​

 

و قالت هيئة الدواء المصرية ، إن النقرس هو صورة من صور التهاب المفاصل، ويتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم واحمرار عند لمس أحد المفاصل، أو أكثر، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.​

 وأشارت هيئة الدواء إلي انه قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما يكون هناك إحساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.​ 

أعراض النقرس

وأوضحت هيئة الدواء أن أعراض النقرس تظهر  وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة عليها ومنع تفاقمها.​

أشهر أسباب الإصابة بـ النقرس

وقالت هيئة الدواء المصرية  من أشهر أسباب الإصابة بـ النقرس هو النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، الذي يزيد من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس.​

النقرس ضغط الدم الحالات المزمنة حمض اليوريك أملاح

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