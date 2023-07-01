بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

حذرت هيئة الدواء المصرية من اعراض تساقط الشعر المرضية وقالت عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هناك اعراض تظهر علي الشعر ، منها تساقط الشعر يوميًا، سواء على الفرشاة، أو على الأرض، أو أثناء الاستحمام، بمعدل تساقط أكثر من 125 شعرة يوميًا، وفي صورة كتل.​



ورؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود (بقع صلعاء)، خاصة في ذلك الجزء العلوي من الرأس ورؤية جلد فروة الرأس، أو انخفاض كثافة الشعر وحجمه.​

ونصحت هيئة الدواءالمواطنين باستشارة الطبيب عند ظهور أي من العلامات السابقة؛ لتحديد السبب والعلاج المناسب له؛ لأنه كلما تم العلاج بشكل أسرع، زادت فعاليته لذلك نرصد في هذا التقرير اهم علامات تساقط الشعر التي تعتبر مرض ويجب عدم التغاضي عنه والذهاب الي الطبيب وفقا لموقع Social blade



علامات تساقط الشعر المرضي



ترقق الشعر تدريجيًا في أعلى الرأس ، وهذا النوع هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا .

تشابك الشعر وتساقطه في صورة خصلات وكتل كثيفة.

التساقط المفاجئ للشعر، يمكن أن يسبب التعرض لصدمة جسدية أو عاطفية تعرض لمضاعفات بالشعر ،وقد تسقط خصلة من الشعر عند تمشيطه أو غسله أو حتى بعد جذبه برفق.

انتشار بقع قشرية على فروة الرأس ، وهذه من مؤشرات الإصابة بالدودة الحلقية ، وقد يصحب هذا الانتشار تقصُّف الشعر والاحمرار والتورم .

هناك علامة على تساقط الشعر المفرط هو اتساع الفرق فى الشعر، إذا كان هناك المزيد من فروة الرأس المرئية من خلال فروقات شعرك ، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أنك تفقدين الكثير من الشعر.

انحسار الشعر على الجبهة، ويبدأ في الترقق تدريجياً.

ظهور بقع الصلع غير المنتظمة أو الدائرية في فروة الرأس أو اللحية.

يعد الانخفاض العام في كثافة الشعر إحدى العلامات الخطيرة التي قد تضطرين إلى استشارة طبيبك، فعلى الرغم من أنك ربما لن تلاحظيه حتى يحدث اختلاف كبير إلا أن مراقبة شكل ذيل الحصان قد يشير إلى تساقط الشعر بشكل كبير.

نصائح لحماية الشعر

⁃ استخدم أداة فك تشابك الشعر وتجنب شد الشعر عند استخدام فرشاة الشعر وتمشيط شعرك، خاصةً عندما يكون مبللاً.

⁃ تجنب البكرات الساخنة، ومكواة التجعيد، وعلاجات الزيت الساخن والعلاجات الكيميائية ذات الأثر المستدام التي تثستخدم لفرد الشعر أو تجعيده.

⁃ التقليل من شد الشعر الناتج عن تسريحات الشعر التي تستخدم الأربطة المطاطية والمشابك والضفائر.

⁃ استخدام الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها والتي قد تسبب تساقط الشعر.

⁃ حماية شعرك من أشعة الشمس وغيرها من مصادر الأشعة فوق البنفسجية.

⁃ الاقلاع عن التدخين لان بعض الدراسات اظهرت وجود علاقة بين التدخين والصلع عند الرجال.