النقرس .. أعراضه وعلاجه ومراحل الخطورة |تفاصيل

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن النقرس هو صورة من صور التهاب المفاصل، ويتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم واحمرار عند لمس أحد المفاصل، أو أكثر، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.​

وأشارت هيئة الدواء إلي انه قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما يكون هناك إحساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.​

أعراض النقرس

وأوضحت هيئة الدواء أن أعراض النقرس تظهر وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة عليها ومنع تفاقمها.​

وقالت هيئة الدواء المصرية من أشهر أسباب الإصابة بـ النقرس هو النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، الذي يزيد من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس.​