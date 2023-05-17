النقرس يصيبك بمرض خطير فى هذه الحالة | كارثة

مرض النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل التي قد ينتج عنها إصابة المريض بنوبات شديدة من الألم والتورم، نتيجة تراكم حمض البوليك في الجسم وخاصة في إصبع القدم الكبير، ويعتبر العرض الرئيسي لمرض النقرس الألم الشديد الذي يعاني منه المريض، والذي غالبًا ما يحدث بصورة مفاجئة.

قد تستمر نوبات الألم لعدة ساعات أو أيام ثم تهدأ، وفي حالات نادرة جدًا قد تستمر لبضعة أسابيع.. بعض الدراسات اكدت ان هناك علاقة بين النقرس والاصابة بالفشل الكلوي.. نوضح في هذا التقرير اسباب النقرس واعراضه وعلاقته بالاصابة بالفشل الكلوي وفقا لموقع "healthline"

هل مرض النقرس خطير ؟

بعض الدراسات الطبية اكدت أن مريض التقرس يكون اكثر عرضة للاصابة بالفشل الكلوي ، فقصور وظائف الكلى عند مريض النقرس قد يتطور إلى الإصابة بالفشل الكلوي، إذا لم يسرع في السيطرة على مستويات حمض البوليك بالأدوية والنظام الغذائي الصحي.



أعراض النقرس :

⁃ احمرار الجلد على المفصل المصاب.

⁃ تورم موضع الإصابة.

⁃ شعور بحرارة شديدة في المفصل

أسباب مرض النقرس :

ويعتبر السبب الرئيسي في الإصابة بمرض النقرس هو تراكم حمض اليوريك الناتج من تكسير البيورينات الموجودة في الأطعمة والمشروبات في الجسم، فمن المفترض أن يتم إخراجه عبر الكلى أثناء التبول، ولكن في بعض الحالات قد ينتج الجسم كميات كبيرة منه، أو لا تستطيع الكلى القيام بعملها في إخراجه، فيتواجد في الجسم بمستويات عالية، ويتركز في بعض مفاصل الجسم على هيئة بلورات، مسببًا إصابة المريض بالنقرس.

المضاعفات الأخرى التي يمكن حصرها فيما يلي:

⁃ تكون بلورات اليورات ، والتي تتصلب تحت الجلد في معظم مفاصل الجسم والغضاريف والأذنين أيضًا، مسببة تلف في المفاصل والعظام والغضاريف.

⁃ تشوه المفاصل وتيبسها، وغالبًا ما تتطلب هذه الحالات إجراء جراحة لإصلاحها.

⁃ تكون حصوات الكلى، مما قد يعرض المريض لخطر الإصابة بالفشل الكلوي إذا ترك النقرس بدون علاج.

⁃ كما يؤثر النقرس على قدرة المريض على المشي والحركة، مما قد يؤثر سلبيًا على حالته النفسية .