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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محافظ الجيزة يشهد توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف

لحوم أضاحي الأوقاف
لحوم أضاحي الأوقاف

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين 3 يوليو 2023م توزيع (2) طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللوا شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، و محمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والشيخ محمد حسين مدير شئون الإدارات بأوقاف الجيزة.

لحوم أضاحي الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد محافظ الجيزة بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة، وأن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

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مشروع صكوك الأضاحي

أعرب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز والتي تنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك ، سواء مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة في عملية التجهيز والإعداد ، والبنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وخدمة فوري ، وكذلك وزارة التضامن والمحافظين في عملية التوزيع، ويتم التوزيع من خلال لجان مشكلة مكونة من ممثل من المحافظة ووكيل وزارة التضامن ووكيل وزارة الأوقاف في كل محافظة، والهدف هو الوصول الى المستحقين وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المدققة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن التوزيع قد بدأ اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تباعًا في جميع المحافظات، كما سيتم توزيع خمسين طنًّا الأسبوع القادم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا هو العام الثامن على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 7 ملايين ومائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن ما تم تحصيله في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام قد بلغ نحو 250 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ هذا المشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 270 مليون جنيه خلال الأيام القادمة بعد حصر جميع التوريدات بمعرفة البنوك.

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