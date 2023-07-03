أحمد بلحاج يكشف عن حقيقة تمرده والهروب من الزمالك

كشف أحمد بلحاج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى غيابه عن تدريبات الفريق وقراره بالرحيل عن النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

وأكد الاعب أنه لم يغيب عن تدريبات الزمالك كما ردد البعض ، وان كل ما في الأمر أنه شعر بالتعب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، حيث عاني من آلام في عضلات البطن .

وأكمل: "سأعود للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غدا الثلاثاء".

وبسؤاله عن موعد نهاية إعارته بنادي الزمالك، قال: " كل شيء وارد ولا أعلم شيء حتى الآن".

وكان مصدر بنادي الزمالك، أوضح في تصريحا بوقت سابق، تلقي النادي إخطارا من اللاعب بعدم عودته لأن عقد إعارته مع النادي انتهى يوم 30 يونيو، لاسيما وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء من أسوان