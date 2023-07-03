مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن إصابة نجمه المغربى بفيروس كورونا

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن مفاجأة مدوية بشأن غياب المحترف المغربى أحمد بلحاج المعار من أسوان للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

قال عبدالواحد السيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن سر غياب أحمد بلحاج عن مران الزمالك فى اليومين الماضيين يرجع لإصابته بفيروس كورونا أثناء قضاء اللاعب لإجازة عيد الاضحى المبارك بالمغرب .

وشدد عبدالواحد السيد إلى أن أحمد بلحاج سينتظم فى مران الزمالك عقب تعافيه من الأصابة خاصة فى ظل حاجة الفريق لجهوده بعد إصابة مصطفى شلبى جناح الفريق الأبيض.

وكانت تقارير صحفية قد ألمحت لتمرد أحمد بلحاج على الزمالك بسبب عدم رغبة الاخير تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته من أسوان .