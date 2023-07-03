العقيق من أودية الجنة.. هل تعدل الصلاة فيه أجر عمرة في حجة؟

يعد وادي العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، حيث توجد في شبه الجزيرة العربية عدة أودية تحمل هذا الاسم ولكن أشهرها عقيق المدينة.

وكلمة العقيق مشتقة من العق وهو الشق، و قد يكون سمي بهذا الاسم وكذلك الأودية المسماة به لأنه في الأصل سيل يشق الأرض ويجري في مجراه.

فتتجمع مياهه من منطقة العقيق التي تبعد عن المدينة أكثر من مائة كيلو جنوبا و يسير إلى مشارف المدينة حتى يصل إلى جبل عير ويسمى هذا الجزء منه العقيق الأقصى وبعد ذلك يسير غربي جبل عير ويمر بذي الحليفة حتى يبلغ أقصى عير فينعطف شرقا حتى يلتقي بوادي بطحان قرب منطقة القبلتين، وبعد ذلك يسير باتجاه الشمال الشرقي قليلا ثم شمالا فيلتقي بوادي قناة القادم من شرقي المدينة عند منطقة زغابة ويسيل وادي العقيق في الشتاء مثل نهر كبير وفي السنوات التي تكثر فيها الأمطار تظل المياه فيه لعدة اشهر.

ويوجد أيضا بوادي العتيق أجمل القصور المسورة المتلاصقة والمتباعدة غير أن هذه الحالة الزاهرة انتهت عندما تقلصت المدينة في القرن الهجري الثالث وهجرت القصور وتهدمت، والتاريخ يصف لنا عن جمال مياهه ومياه الآبار فيه بالعذوبة، لذلك يحمل منها أهل المدينة والمسافرون إليها ومن أشهر آباره بئر عروة ويسمى القسم الذي يبدأ من جبل عير إلى زغابة العقيق الأدنى وهو داخل حرم المدينة.

وورد وادي العقيق في الأحاديث الشريفة و قال عنه أشرف الخلق بأنه وادٍ مبارك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم (العقيق واد مبارك)، ويمتد العمران حالياً الى أطراف العقيق حتى بذي الخليفة و ما زال مجراه يمتلئ بالماء كلما نزلت أمطار غزيرة .

أسرار وادي العقيق

وكشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن أسرار وادي العقيق، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوادي المبارك.

وقال: "العقيق معلم تاريخي عظيم، هذا الوادي المبارك الذي سماه النبي، وصلى، فقد جاء في الصحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة»، فسمَّاه مباركًا، فهو وادٍ مبارك.

وتابع: في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ من هذا الوادي حصى ناعم جداً وفرش به المسجد النبوي.