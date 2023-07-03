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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب لم تنته.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه لن يتخلى عن خطط استعادة شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: "لا يمكننا تخيل أوكرانيا بدون شبه جزيرة القرم. وبينما لا تزال شبه جزيرة القرم محتلة من قبل روسيا، فإن هذا يعني شيئا واحدا… الحرب لم تنته بعد".

وعندما سئل عما إذا كان زيلينسكي يسمح بسيناريو تسوية سلمية لا ينص على عودة كييف للسيطرة على شبه جزيرة القرم، أجاب: "في هذه الحالة، لن يكون انتصارا."

وفي سبتمبر، قال السكرتير المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى ردا مناسبا.

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من جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة أمام روسيا، وأن الاستفتاء في شبه الجزيرة عقد بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت غالبية السكان لصالح إعادة التوحيد مع روسيا.

زيلينسكي أوكرانيا شبه جزيرة القرم روسيا

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