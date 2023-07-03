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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي البدوي: ثورة 30 يونيو حررت الوطن من الجماعة الإرهابية.. فيديو

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، أن العمال كان لهم دور كبير قبل ثورة 30 يونيو، خاصة بعد وجود مطالب من العمال بالتغيير.

وقال “البدوي”، خلال لقاء له على فضائية “دي إم سي”، إن العمال عاشوا فترة مأساوية، قبل ثورة 30 يونيو، خاصة أنه كان هناك اضطهاد لبعض أصحاب الأعمال بتصفية أعمالهم، بعد الخسائر الكبيرة التي كانوا يتعرضون لها.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن شركات قطاع الأعمال العام كانت شبه متوقفة، وكان هناك صورة ضبابية كانت تواجه العمال.

المشروعات العملاقة

وأكد أن ثورة 30 يونيو هي تحرير الوطن من الجماعة الإرهابية، منوها بأنه كانت هناك مشاركات واسعة من العمال على مستوى الدولة، وهو ما ظهر من خلال مشاركتهم في المشروعات العملاقة التي تقوم بها القيادة السياسية.

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