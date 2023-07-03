مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اتخاذ إدارة الزمالك قرارا بالانسحاب من مباراة الاهلي في بطولة الدوري، حال عدم تنفيذ اتحاد الكرة لعقوبة لاعب الاهلي محمود عبدالمنعم كهربا وتنفيذ عقوبة دونجا.

وكتب خالد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" عاجل وخاص .. الزمالك يقرر الانسحاب من مباراة الأهلي في الدوري الممتاز في حال تنفيذ قرار ايقاف نبيل عماد دونجا ، وعدم تنفيذ قرار ايقاف محمود كهربا".

‏وأضاف: انسحاب الزمالك من المباراة لن يؤثر على أي شىء حتى في حال خصم 3 نقاط أخرى لأنه في جميع الحالات سيشارك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 13 يوليو الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة فيما حل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتعادل مساء أمس الأحد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فيوتشر فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، فيما يواجه الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب غدا الثلاثاء فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.