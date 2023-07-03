ضبط 13 طن دقيق وسكر تموينى داخل مخزن غير مرخص بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، اليوم الإثنين، من ضبط 13 طن و470 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم والسكر والتمويني والردة الخاصة بالمخابز البلدية وعدد من السلع التموينية داخل مخزن غير مرخص لأحد التجار قبل بيعها في السوق السوداء بمركز البداري.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه خلال حملة تموينية بمركز البداري بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، أسفرت عن 13 طن و470 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم والسكر والتمويني والردة الخاصة بالمخابز البلدية وغيرها من السلع التموينية المدعمه داخل مخزن لدى تاجر قبل بيعها في السوق السوداء.

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن مديرية التموين نظمت حملة للوقوف على مدى الانضباط بالأسواق بمركز البداري للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.



وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي أحمد سيد أحمد ومحمد خلف ابو سليم واحمد مصطفى عابد؛ وأسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لدى تاجر سوق سوداء وكان بداخل المخزن سلع تموينية مدعمه وهى ١٦٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم من قبل الدوله زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي ٨٤٠٠ كيلو، وضبط عدد ٦٠ شيكارة سكر مدعم من قبل الدوله زنه الشيكارة ٥٠ كجم باجمالي ٣٠٠٠ كيلو جرام، وعدد ٨١ لفه سكر معبأ تموينى مدعم من قبل الدوله بداخل كل لفه ٢٠ كيلو سكر باجمالي ١٦٢٠ كيلو جرام.

كما تم ضبط عدد ٤٥٠ كيلو جرام رده ناعمة خاصة بالمخابز البلديه المدعمه، وعدد ٥١ كرتونه زيت مدعم من قبل الدوله بداخل كل كرتونه عدد ١٢ زجاجه زيت بإجمالي ٦١٢ زجاجه، وعدد ٦٧٣ علبه جبنه مدعمه تصرف على البطاقات التموينية، وعدد ٣٨٤٥ عبوة مكرونه، وعدد ٩٦ علبه تونه، وعدد ١٤٥ عبوة عدس وعدد ٧٢ برطمان مربى، وعدد ٢٨٢ عبوة شاى و٢٩٠ كيس دقيق.

حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.