وزيرة الثقافة: نفتح أبوابنا لكل المبدعين.. ومصر ممتلئة بالمواهب

أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن الفن هو ذاكرة الوطن والأغاني الوطنية تذكر المصريين بمواقف وطنية كثيرة مرت على مصر.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الإبداع ليس حكرا على أحد وأبوانا مفتوحة لجميع المبدعين والموهوبين ".

وتابعت نيفين الكيلاني :" وزارة الثقافة ودار الـوبرا يفتحون أبوابهم لكل المبدعين والمفكرين والأدباء ويتم دراسة أي مشروع يتم التقدم به ".

وأكملت نيفين الكيلاني :" الإبداع الفني في مصر لا يتوقف ويمكن أن يتم أغنية واحدة بأكثر من شكل ورأينا هذا الأمر في فترات سابقة ".

ولفتت نيفين الكيلاني :" من يقف على مسرح دار الأوبرا يمثلون مصر كسفراء للفن المصري الأصيل"، مضيفة :" مصر دولة مليئة بالمواهب".