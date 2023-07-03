بيان 3 يوليو.. نشأت الديهي: الرئيس السيسي هو حامي بقاء الدولة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى بيان 3 يوليو.

وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"،: "لا بد من توجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي حمله روحه على كتفه لبقاء الدولة المصرية".

وتابع نشأت الديهي: "الرئيس السيسي هو حامي بقاء الدولة وهو رجل مصلح ومؤسس للجمهورية الجديدية".

وأكمل نشأت الديهي: "الرئيس السيسي قدم روحه قربانا لبقاء الدولة المصرية، واختار بقاء مصر وعدم سقوطها".

ولفت نشأت الديهي: "في لحظة اتخاذ القرار قرر الرئيس اتخاذ القرار من أجل مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري".