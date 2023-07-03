نائب: الرئيس السيسي بطل تحمل المسئولية كاملة وأنقذ الوطن.. فيديو

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه قبل ثورة 30 يونيو، كنا عايشين أيام سوداء، وكان هناك الاستيلاء على مقدرات الوطن، من الجماعة الإرهابية، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وحررت الوطن من تلك الجماعة.

وقال تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن ثورة 30 يونيو وبمشاركة شعبية شاملة، كانت رافضة لحكم الجماعة التي أرادت طمس الهوية المصرية.

أنقذ الدولة

وتابع رئيس جزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ثورة 30 يونيو أكدت أن مصر ملك للمصريين، وليس ملكا لفصيل معين دون غيره، مؤكدا أن الرئيس السيسي بطل وتحمل المسئولية كاملة وأنقذ الدولة.