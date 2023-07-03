عضو حركة تمرد: بيان 3 يوليو انتصار للإرادة الشعبية على الجماعة الإرهابية

أكد حسن شاهين، العضو المؤسس لـ حركة تمرد، أن مؤسسات الدولة كانت تواجه مخاطر كبيرة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن الإخوان أرادوا طمس الهوية المصرية.

وقال “شاهين”، خلال لقاء له عبر فضائية “دي إم سي”، أن القوات المسلحة على مدار التاريخ صمام الأمان للشعب المصري، مؤكدا أن بيان 3 يوليو هو انتصار للإراداة الشعبية ضد الجماعة الإرهابية.

وتابع العضو المؤسس لحركة تمرد، أن المصريين خرجوا في ثورة 30 يونيو، خوفا على الهوية المصرية، وعلى الوطن، مؤكدا أن جماعة الإخوان حكموا مصر بشعارات كاذبة.

دفعت المواطنين للنزول

وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في حق المصريين، والأزمات الاقتصادية الكبيرة في هذا الوقت، وانقطاعات الكهرباء المستمرة، وعدم وجود المواد البترولية، دفعت المواطنين للنزول في ثورة 30 يونيو.