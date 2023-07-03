اعتراف لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف مفاجأة بشأن “تكتيكات بوتين”

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عكس القادة الغربيين، لا يرتكب أخطاء جسيمة.

وقال ماكجريجور، على قناته على ”يوتيوب”، إن “الفرق بيننا وبين بوتين هو أنه بغض النظر عن الأخطاء التي يرتكبها من حيث الافتراضات، مقارنة بالأخطاء التي ارتكبناها، فإنها لا تزال تبدو تافهة”.

وأضاف: “اعتقد الغرب أن روسيا لديها اقتصاد متخلف سينهار بسرعة إذا تم فرض عقوبات عليها ، لكنه أخطأ في التقدير”.

وأوضح ماكجريجور: "تعمل المصانع الروسية على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وتنتج الذخيرة والأسلحة والصواريخ، أي كل ما اعتقدنا سابقا أنه كان يجب أن ينفد بسرعة كبيرة دون فرصة لتجديد المخزونات”.

وأشار إلى أن “معظم الكوكب قد انحاز الآن إلى روسيا، وعارض الولايات المتحدة وأوروبا”.