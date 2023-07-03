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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة  العربية السعودية اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو (231.78 ريال سعودي ) أي ما يعادل (61.81 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 22(212.46 ريال سعودي ) أي ما يعادل (56.66 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 21 (202.81ريال سعودي ) أي ما يعادل (54.08 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 18 (173.84 ريال سعودي ) أي ما يعادل (46.36 دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو  (135.20ريال سعودي) أي ما يعادل ( 36.05 دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (1115.89ريال سعودي ) أي ما يعادل (30.90 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7208 ريال سعودي ) أي ما يعادل نحو  1922دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1622ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 432.66دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (231.777 ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 61807 دولار أمريكي.

وتعد أسعار الذهب اليوم  فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

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