ضجة عارمة بمول مصر.. والسبب تامر حسني

أحدث النجم تامر حسني ضجة عارمة داخل مول مصر، وذلك بعدما فاجىء جمهوره بتواجده داخل السينمات لمشاهدة فيلم تاج معهم.



وتسبب تامر حسني فى ازحام شديد لم تشهده السينمات من قبل، وسط حاله من الحب و الصراخ و البكاء من قبل الجمهور الذى أصر على التقاط الصور التذكارية معه.

حفل تامر حسني فى الأردن





وكان تامر حسني قد انشغل خلال الأيام الماضية بإحياء حفل غنائي له في الأردن، ما منعه من إقامة عرض خاص لفيلمه الجديد “تاج”، خلال إجازة عيد الأضحى.

تامر حسني يشاهد تاج مع جمهوره الأردني

وحرص تامر حسني على مشاهدة فيلمه الجديد تاج مع جمهوره الأردني بعد انتهاءه من احياء حفلته هناك، وتسبب تواجده فى السينمات هناك فى حالة من الازدحام الشديد، وعبر الجمهور الأردني له عن سعادته بتواجده معهم، كما أشادوا بالفيلم والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه.





إيرادات فيلم تاج

وحقق النجم تامر حسني إيرادات ضخمة؛ حيث حقق ٢٦١ مليون جنيه كمجموع الايراد الداخلي و الخارجي بفيلم تاج في أربعة أيام فقط.

ونجح الفيلم نجاحا كبيرا في مصر وخارج مصر مما يدل على شعبية تامر الكبيرة.

كما حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة.