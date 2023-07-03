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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على استعادة الولايات المتحدة عضويتها في اليونسكو

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استنكارها لاستعادة الولايات المتحدة عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، لافته إلى أن هذه العملية جرت بشكل مخالف للقواعد الأممية.

وقالت المتحدثه باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن استعادة عضوية الولايات المتحدة في اليونيسكو جرت على عكس ميثاق الأمم المتحدة والتفافا على القواعد القائمة للمؤتمر العام للمنظمة.

وأضافت زاخاروفا أن الانضمام إلى اليونسكو جري بدون دراسة دقيقة لكافة المسائل الرئيسية المتعلقة بالأمر، وقبل كل شيء تسديد واشنطن لديونها للمنظمة.

وكانت المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، قد أعلنت في أوائل يونيو الماضي أن واشنطن أبلغت المنظمة رسميا عن استئناف عضويتها فيها اعتبارا من يوليو.

وقررت الولايات المتحدة العودة إلى المنظمة بعد نحو 6 أعوام من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.

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