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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضاة أمريكيون يوقفون حظر الرعاية الصحية للشباب المتحولين جنسيا

القضاء الأمريكي
القضاء الأمريكي

 حظر المشرعون المحافظون في الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الجاري، في ولاية بعد أخرى، الإجراءات الطبية للشباب المتحولين جنسيًا، وحاليا، يقوم عدد متزايد من القضاة الفيدراليين بمنع هذه القوانين من أن تصبح سارية المفعول.

أوقف قضاة محكمة المقاطعات الأمريكية مثل هذه القوانين في ست ولايات - ألاباما وأركنساس وفلوريدا وإنديانا وكنتاكي وتينيسي - ووجدوا أنهم ينتهكون الضمان الدستوري للحماية المتساوية بموجب التعديل الرابع عشر.

لم يتم بعد الفصل في قضيتين قضائيتين للطعن في القوانين في مونتانا وجورجيا ، وفي أوكلاهوما وافق الطرفان المتعارضان في مايو / أيار على إلغاء القانون حتى يتم النظر في القضية أمام المحكمة.

توفر أحكام المحكمة راحة مؤقتة من الاندفاع الأخير في مشاريع القوانين التي تحظر على الشباب المتحولين جنسياً تلقي علاجات مثل حاصرات البلوغ والعلاج بالهرمونات. وقد أقرت عشرون ولاية مثل هذه الإجراءات ، وتم توقيع الجزء الأكبر منها ليصبح قانونًا هذا العام.

قال توبياس وولف ، أستاذ القانون بجامعة بنسلفانيا والمتخصص في القانون الدستوري وحقوق مجتمع الميم: 'من الجدير بالذكر أن النتائج في هذه القضايا كانت متسقة للغاية حتى الآن'. 'وليس لأن القانون في هذه المنطقة كان مثل هذا الضربة القاضية. بل لأن الحقائق تتعارض بوضوح مع هذه القوانين.'

صادق العديد من المشرعين المحافظين على القوانين كجزء من جهد للدفاع عن القيم التقليدية وتصوير الديمقراطيين على أنهم بعيدون عن قضايا الجنس والدين.

يقول الديمقراطيون ، ومجموعات الدفاع عن مجتمع الميم ومقدمي الخدمات الصحية ، إن الحظر يستهدف بشكل غير عادل مجتمعًا ضعيفًا يمكن أن تكون رعاية تأكيد الجنس بالنسبة له منقذة للحياة.

قال كيفن جينينغز ، الرئيس التنفيذي لـ Lambda Legal ، وهي منظمة للحقوق المدنية تركز على قضايا مجتمع الميم: 'بدأت المحاكم تجد باستمرار أن هذه القوانين سخيفة'. 'إنهم ينتهكون بند الحماية المتساوية ، ويحفزهم العداء لا العلم ولا يخدمون أي مصلحة للدولة.'

وجد قضاة ، بمن فيهم ثلاثة عينهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ، أن رعاية تأكيد النوع الاجتماعي ضرورية من الناحية الطبية للشباب المتحولين جنسياً الذين يعانون من خلل في الهوية الجنسية - الضغط الناجم عن الاختلاف بين الهوية الجنسية والجنس المحدد عند الولادة.

قال القضاة أيضًا إن القوانين التي تحظر مثل هذه الرعاية تنتهك حق الوالدين في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية لأطفالهم.

وقالت سينثيا تشينج وون ويفر ، مديرة التقاضي في حملة حقوق الإنسان ، وهي أكبر حملة مناصرة لمجتمع الميم في الولايات المتحدة: 'تستغرق المحاكم وقتًا طويلاً لفهم وإدراك إنسانية العائلات والأطفال المتأثرين بهذا الحظر'.

لم يردع مؤيدو القوانين ، قائلين إن المحاكم أخطأت وأن الإجماع الطبي السائد سيتغير.

قال مات شارب ، كبير مستشاري تحالف الدفاع عن الحرية ، الذي دافع عن القوانين في ولايات متعددة ، إن الدول تنظم بانتظام مهنة الطب على أساس العمر والإجراءات.

قال شارب: 'المحاكم تخطئ أحيانًا'. 'هذا لا يزال في وقت مبكر من العملية'.

قال جاي ريتشاردز ، مدير مركز ديفوس للدين والمجتمع المدني التابع لمؤسسة التراث ، إن القضاة تأثروا بسهولة 'بالأيديولوجية السامة' التي تروج لها مجموعات مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والجمعية المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسياً.

وقال ريتشاردز 'القضاة لديهم جداول عمل مزدحمة ووقت قصير للغاية لدراسة التفاصيل العلمية'.

في معظم الولايات التي كان للقضاة رأيًا فيها ، يُمنع تطبيق القوانين أثناء بدء التحديات في المحكمة.

لكن في أركنساس ، أصدر قاضٍ عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما أمرًا قضائيًا دائمًا بإلغاء القانون.

تم رفع الدعاوى القضائية من قبل مجموعات المناصرة مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، وحملة حقوق الإنسان و Lambda Legal نيابة عن عائلات الشباب المتحولين جنسياً.

قالت هذه المجموعات إنها ستتحدى المزيد من قوانين الولاية ولكنها محدودة بسبب قيود التمويل والموارد القانونية والعثور على أسر مستعدة للقيام بالعملية الشاقة لمقاضاة حكومات الولايات.

 

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