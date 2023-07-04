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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمره 100 عام.. وفاة آخر جنود القبعات الخضراء المدافعين عن نورماندي ضد هتلر

وفاة اخر جنود قوات
وفاة اخر جنود قوات القبعات الخضراء

توفي ليون جوتييه ، آخر فرد على قيد الحياة من وحدة الكوماندوز الفرنسية التي خاضت على الشاطئ في يوم النصر إلى جانب القوات المتحالفة لبدء تحرير فرنسا ، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 100 عام.

كان غوتييه واحدًا من 177 من أفراد القبعات الخضراء الفرنسية الذين اقتحموا شواطئ نورماندي التي دافعت عنها قوات هتلر في عام 1944.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غوتييه ورفاقه بـ 'أبطال التحرير'.

وكتب ماكرون على تويتر 'لن ننساه'.

في الشهر الماضي فقط ، قدم جوتييه أحد طلاب الكوماندوز البحري بقبعته الخضراء في موكب غائم في كوليفيل مونتغمري ، بالقرب من المكان الذي هبط فيه على شاطئ Sword في وابل من نيران العدو في سن 21.

في لحظة مؤثرة خلال ذلك الحفل ، ركع الشاب البحري على ركبة واحدة للسماح لغوتييه ، الذي كان على كرسي متحرك ، بتصويب قبعته.

وتحدث غوتييه لرويترز في عام 2019 في منزله على بعد مئات الأمتار من بقايا مخبأ ألماني كان هو ورفاقه من القوات الخاصة للكابتن الفرنسي فيليب كيففر قد أمّنها قبل الزحف إلى الداخل.

يتذكر كيف كان صغيرا جدا للانضمام إلى الجيش عندما احتلت قوات هتلر فرنسا في الحرب العالمية الثانية ، وبالتالي التحق بالبحرية.

كان على متن واحدة من آخر السفن الحربية الفرنسية التي أبحرت إلى بريطانيا للانضمام إلى القوات الفرنسية الحرة للجنرال شارل ديغول بينما اجتاحت القوات الألمانية النصف الشمالي من فرنسا عام 1940.

بعد عقود ، كان لا يزال يتصارع مع عنف الحرب.

وقال 'الحرب هي بؤس. ليس كل هذا منذ فترة طويلة ، وربما تجد هذا الأمر سخيفًا ، لكنني سأفكر' ربما قتلت فتى صغيرًا ، ربما كنت قد تيتم الأطفال ، أو ربما أرملة امرأة أو أبكت أمًا"

واضاف 'لم أكن أرغب في ذلك. أنا لست رجلاً سيئًا. إنك تقتل رجلاً لم يفعل شيئًا لك. هذه حرب وأنت تفعل ذلك من أجل بلدك'.

الحرب العالمية الثانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الكوماندوز القوات الفرنسية نورماندي يوم النصر

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