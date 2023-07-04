رئيس السنغال يستبعد إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة بعد اضطرابات عنيفة

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه يوم الاثنين إنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 ، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى لولاية ثالثة.

وأثارت الشائعات بأن سال سيحاول تمديد فترة بقائه في السلطة نوبات من الاضطرابات منذ 2021 قتل فيها العشرات ، مما هز سمعة السنغال بالهدوء في منطقة مضطربة.

وقال سال في خطاب متلفز 'كان هناك الكثير من التكهنات والتعليقات حول ترشيحي النهائي لهذه الانتخابات'. 'كانت فترة 2019 فترتي الثانية والأخيرة'.

وقال 'قراري ، المدروس بعناية ... هو عدم الترشح للانتخابات المقبلة في 25 فبراير 2024. وهذا ، على الرغم من أن الدستور يمنحني الحق'.

من المرجح أن يؤدي إعلان سال إلى تهدئة المخاوف من حدوث تراجع ديمقراطي في السنغال.

كان البعض قلقًا من أنه سيتبع قادة إقليميين آخرين ، بما في ذلك في ساحل العاج وتوغو ، الذين استخدموا التغييرات في الدستور كذريعة لإعادة تعيين تفويضهم وتمديد قبضتهم على السلطة.

وأشاد القادة الإقليميون بمن فيهم رؤساء النيجر ومحمد بازوم وعمارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بقرار سال ، في حين أضاف بازوم أنه سيخفف التوترات.

سيؤدي قرار سال إلى البحث عن خليفة لقيادة الحزب الحاكم قبل أشهر فقط من انتخابات فبراير. ليس من الواضح من سيرشح نفسه للعديد من الأحزاب الرئيسية.

وانقسم أنصاره في مقر حزبه في حي راق بالعاصمة مساء الاثنين بعد خطاب سال. صفق البعض ، في حين بكى آخرون.

وقالت إحدى الداعمات وهي تبكي 'هذا اختياره وهو قائدنا. نقبل قراره وسندعم من يسميه'.

واندلعت الاضطرابات الشهر الماضي بسبب الحكم على زعيم المعارضة الشعبية عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بالاغتصاب المزعوم - وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها ذات دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.

أثار مثيرو الشغب ، الغاضبون جزئياً مما اعتبروه إبعاداً متسلسلاً لخصوم سال ، النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في الاشتباكات ، قال بعض أقاربهم إن قوات الأمن فتحت النار بالذخيرة الحية.