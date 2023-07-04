عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس السنغال يستبعد إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة بعد اضطرابات عنيفة

الرئيس السنغالي ماكي
الرئيس السنغالي ماكي سال

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه يوم الاثنين إنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 ، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى لولاية ثالثة.

وأثارت الشائعات بأن سال سيحاول تمديد فترة بقائه في السلطة نوبات من الاضطرابات منذ 2021 قتل فيها العشرات ، مما هز سمعة السنغال بالهدوء في منطقة مضطربة.

وقال سال في خطاب متلفز 'كان هناك الكثير من التكهنات والتعليقات حول ترشيحي النهائي لهذه الانتخابات'. 'كانت فترة 2019 فترتي الثانية والأخيرة'.

وقال 'قراري ، المدروس بعناية ... هو عدم الترشح للانتخابات المقبلة في 25 فبراير 2024. وهذا ، على الرغم من أن الدستور يمنحني الحق'.

من المرجح أن يؤدي إعلان سال إلى تهدئة المخاوف من حدوث تراجع ديمقراطي في السنغال.

كان البعض قلقًا من أنه سيتبع قادة إقليميين آخرين ، بما في ذلك في ساحل العاج وتوغو ، الذين استخدموا التغييرات في الدستور كذريعة لإعادة تعيين تفويضهم وتمديد قبضتهم على السلطة.

وأشاد القادة الإقليميون بمن فيهم رؤساء النيجر ومحمد بازوم وعمارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بقرار سال ، في حين أضاف بازوم أنه سيخفف التوترات.

سيؤدي قرار سال إلى البحث عن خليفة لقيادة الحزب الحاكم قبل أشهر فقط من انتخابات فبراير. ليس من الواضح من سيرشح نفسه للعديد من الأحزاب الرئيسية.

وانقسم أنصاره في مقر حزبه في حي راق بالعاصمة مساء الاثنين بعد خطاب سال. صفق البعض ، في حين بكى آخرون.

وقالت إحدى الداعمات وهي تبكي 'هذا اختياره وهو قائدنا. نقبل قراره وسندعم من يسميه'.

واندلعت الاضطرابات الشهر الماضي بسبب الحكم على زعيم المعارضة الشعبية عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بالاغتصاب المزعوم - وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها ذات دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.

أثار مثيرو الشغب ، الغاضبون جزئياً مما اعتبروه إبعاداً متسلسلاً لخصوم سال ، النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في الاشتباكات ، قال بعض أقاربهم إن قوات الأمن فتحت النار بالذخيرة الحية.

إعادة انتخاب الترشح للانتخابات الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس السنغالي السجن لمدة عام رئيس غينيا بيساو رئيس غينيا رئيس السنغال ساحل العاج ماكى سال موسى فقي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

«وجعت قلبي يا علاء».. حميد الشاعري ينعى المطرب علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات

قضاة أمريكيون يوقفون حظر الرعاية الصحية للشباب المتحولين جنسيا

الصحة الفلسطينية: 9 قتلى و100 جريح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

معركة بالتيمور تسلط الضوء على زيادة عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.. تقرير

جنين تحت القصف| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. تقرير

3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين جراء توغل إسرائيلي بمحيط المدينة

هزة أرضية تضرب العاصمة الآذرية باكو بقوة 5.7 ريختر

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

ترشيحاتنا

تحسبا لانفجار بركان أوبيناس.. بيرو تعلن حالة الطوارئ

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

سيد معوض: كيروش «عقيم الفكر».. ومباريات بالدوري لا علاقة لها بكرة القدم

أطباء كفر الزيات ينقذون حياة رضيع ابتلع قطعة بلاستيكية| شاهد

قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات

سُنة مهجورة لاتفوتك بعد ختم القرآن .. يغفل عنها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ