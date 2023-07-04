أقصى درجات العنصرية.. تعليق نهاد أبو القمصان على أزمة رضوى الشربيني

علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على أزمة الإعلامية رضوى الشربيني بعد نشرها منشور مسيء عبر صفحتها.

قالت نهاد أبو القمصان "بعد تحويل المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق.. بعض الإعلاميين وصلوا لمستوى متردٍ جدًا في الدفاع عن الرجل أو المرأة ومن ذلك تشبيه فئة من البشر بالخراف.

أقصى درجات العنصرية

وتابعت: تشبيه فئة من البشر بالخرفان هو أقصى درجات العنصرية.. ومذيعة البلوك ومذيعة الجرس يمثلان المستوى المتدني الذي وصل إليهالإعلام".

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لها بالتزامن مع عيدالأضحى المبارك 2023، لتثير الجدل من خلال تعليقها على منشورها، إذ كتبت: “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”.