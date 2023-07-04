تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية للطعن

أفادت وسائل إعلام تونسية، تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية، الاثنين، للطعن في العاصمة من قبل شخص تم توقيفه ويجري التحقيق معه بشأن ملابسات الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن رجلا طعن عنصرا من الحرس البحري في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف قوات الأمن في غضون أسبوعين.

وأضافت أن الشرطة سارعت بإلقاء القبض على المشتبه به، وأن رجل الحرس البحري نقل للمستشفى وحالته مستقرة.

ولم تذكر الداخلية التونسية تفاصيل أخرى بشأن العملية، وما إذا كانت لها خلفية إرهابية أم لا.

وقام وزير الداخلية كمال الفقي رفقة آمر الحرس الوطني إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بزيارة عون الحرس الوطني الذي تعرض للطعن للاطلاع على حالته الصحية وتمنى له الشفاء العاجل.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تشهدها تونس خلال أسبوعين، بعد طعن حارس أمني في محيط سفارة البرازيل ووفاته متأثرا بجراحه، وقد نفت السلطات أي دافع إرهابي لتلك العملية.