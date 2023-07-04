بيل كلينتون لـ كوسوفو: أوقفوا أعمال الحماقة في الشمال ضد الصرب

طلب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في إنهاء حرب كوسوفو قبل أكثر من عقدين ، يوم الاثنين من حكومة كوسوفو وقف أعمالها في الشمال ذي الأغلبية الصربية ، حيث تصاعد التوتر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت المنطقة الشمالية من كوسوفو ، التي يقطنها 50000 من الصرب العرقيين ، مؤخرًا أسوأ توترات منذ إعلان بريشتينا استقلالها عن صربيا في عام 2008.

اندلع العنف في أواخر مايو بعد أن تولى رؤساء البلديات من أصل ألباني مهامهم عقب انتخابات محلية بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5٪ فقط بعد مقاطعة الصرب للتصويت.

وأصيب نحو 30 من جنود حفظ السلام التابعين للناتو كانوا يدافعون عن ثلاث بلديات في شمال كوسوفو في اشتباكات مع المتظاهرين الصرب ، وأصيب 52 متظاهرا.

وقال كلينتون خلال حفل أقيم في تيرانا حيث حصل على ميدالية من ألبانيا رئيس الوزراء إيدي راما.

كانت كلينتون من أشد المؤيدين صراحة لتدخل الناتو لوقف قتل المدنيين الكوسوفيين على يد القوات الصربية كجزء من حملة بلجراد 1998-1999 على انتفاضة ألبان كوسوفو.

انتهت الحرب في يونيو 1999 بعد 78 يومًا من قصف الناتو للقوات الصربية.

ألقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، الحليفان الرئيسيان لكوسوفو ، اللوم بشكل أساسي على رئيس الوزراء ألبين كورتي لإشعال التوتر في الشمال من خلال تعيين أربعة رؤساء بلديات في مكاتبهم مع الشرطة على الرغم من اعتراضات الصرب المحليين.

'ما هي القضية السياسية الرئيسية التي يمكن طرحها من خلال كيفية إدارة هذه البلدات الأربع الصغيرة؟' قال كلينتون.

وفي بلغراد ، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن التوترات المتزايدة بين بلغراد وبريشتينا 'تسبب قلقا كبيرا ، فضلا عن زيادة العنف'.

وشدد بعد لقائه الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على أهمية اتخاذ بلغراد وبريشتينا خطوات نحو تهدئة العلاقات وتطبيعها.

وقال روتي: 'إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة الأوسع وأوروبا ككل. وبينما تشتعل الحرب في أوكرانيا ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتحرك معًا'.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كوسوفو ، بما في ذلك وقف جزء كبير من مساعدتها الاقتصادية ، وهدد بمزيد من الإجراءات إذا لم يتراجع كورتي.