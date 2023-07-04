سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.



وفي السطور التالية، ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .